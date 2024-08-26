552 автобуса будут перевозить школьников Подмосковья в новом учебном году

В Московскую область поступило 75 новых школьных автобусов, таким образом их общее количество выросло до 552 транспортных средств, сообщил первый заместитель председателя правительства Подмосковья Илья Бронштейн.

«В новом учебном году школьников будут перевозить 552 автобуса», — сказал Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что благодарен коллегам из федерального Минпромторга за поддержку заявки на предоставление школьных автобусов.

«Это обозначило серьезный прирост автобусного парка», — добавил Бронштейн.

По его словам, до 30 августа должна быть завершена приемка автобусов.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал губернатор.