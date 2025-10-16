4 новых автобуса ЛиАЗ вышли на маршруты Лобни

Городской округ Лобня продолжает обновление пассажирского транспорта: на маршруты вышли четыре новых автобуса большого класса ЛиАЗ Citymax 12. Техника приобретена в рамках программы обновления общественного транспорта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первую поездку совершила глава муниципалитета Анна Кротова. Она рассказала, что новые автобусы вмещают до 109 пассажиров и оснащены современными системами комфорта и безопасности. Машины оборудованы низкопольной конструкцией, системой наклона кузова, климат-контролем, USB-розетками, аппарелями для маломобильных пассажиров и валидаторами.

Два автобуса курсируют по маршруту № 21 (МЦД «Лобня» — аэропорт Шереметьево), еще два работают на маршруте № 1 (МЦД «Лобня» — Красная Поляна). Замена подвижного состава на этих направлениях позволит повысить комфорт перевозок и сократить интервалы движения.

Обновление парка — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры города, направленный на улучшение качества жизни жителей Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.