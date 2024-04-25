26 апреля, 2 и 5 мая в Москве перекроют часть улиц из-за репетиций парада Победы

В центре и на юго-востоке Москвы 26 апреля, 2 и 5 мая временно перекроют движение транспорта на ряде улиц из-за проведения репетиций парада Победы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

26 апреля и 2 мая с 16:30 до 19:00, 5 мая с 05:00 до 08:00 будут перекрыты участки Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, 26 апреля и 2 мая с 17:30 до окончания мероприятия, 5 мая с 05:30 до окончания мероприятия закроют движение транспорта на некоторых центральных набережных и улицах мегаполиса.

Кроме того, 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая с 10:00 перекроют участки Садового кольца, Волгоградского проспекта, 26 апреля, 2 мая — с 22:30 до окончания мероприятия — участок Садового кольца, улицу Новый Арбат, Большой Каменный мост.

В районе Таганской площади организуют двустороннее движение с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая и с 05:00 до 13:00 5 мая.

На указанных участках столичных улиц еще будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, с 1 до 9 мая.