В Москве нанесли временную разметку для репетиций и Парада Победы Транспорт Сегодня 11:58 Фото - © Медиасток.рф

В центре столицы появилась временная разметка для репетиций и Парада Победы. Специалисты нанесли ее на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.