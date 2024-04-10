В Москве нанесли временную разметку для репетиций и Парада Победы
Фото - © Медиасток.рф
В центре столицы появилась временная разметка для репетиций и Парада Победы. Специалисты нанесли ее на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что разметка будет ориентиром при движении военной техники. Всего специальной дорожной краской желтого цвета нанесли шесть линий разметки длиной по 1,5 км каждая.
«Работы проводились в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе».
Петр Бирюков
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Водителей просят быть внимательнее на данном участке.