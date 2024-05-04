В Подмосковье стартовал лыжероллерный сезон

В городском округе Истра на базе Спортивной школы олимпийского резерва «Истина» состоялся массовый заезд, посвященный открытию лыжероллерного сезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках официального старта сезона прошла смешанная эстафета, приуроченная ко Дню Великой Победы. Участниками соревнований стали воспитанники муниципальных отделений СШОР «Истина» в Московской области.

По итогам состязаний командные места распределились следующим образом: высшую ступень пьедестала почета заняли спортсмены отделения спортивной школы в поселке Глебово, второе место у представителей деревни Головино, на третьей позиции — воспитанники Новопетровского отделения СШОР «Истина».

После завершения соревнований участники возложили цветы к братской могиле героев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Лыжероллеры — это не только тренировочная дисциплина, которая является одной из методик подготовки спортсменов, занимающихся лыжными гонками. Также это самостоятельный вид спорта, по которому проводятся турниры федерального уровня, такие как Кубок России и чемпионат России. Представители СШОР «Истина» являются постоянными участниками национальных состязаний и регулярно занимают призовые места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.