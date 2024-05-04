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Прямые взносы 11 стран обеспечили три четверти доходов бюджета ЕС с начала века

Прямые взносы 11 стран обеспечили три четверти доходов бюджета ЕС с начала века, сообщает РИА Новости .

Основными донорами стали такие страны, как Германия, Франция и Италия.

Согласно расчетам, доходы бюджета Евросоюза с 2000 года составили 3,13 триллиона евро. Основная их часть состоит из прямых взносов стран-участниц.

Основной вклад внесли также Германия, Франция и Италия. Германии за участие в Евросоюзе пришлось заплатить суммарно 569,1 млрд долларов, Франция заплатила 471,2 млрд долларов, а Италия - 351,8 млрд долларов.