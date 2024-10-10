2,5 тыс запросов на примыкание к региональным дорогам одобрили в Подмосковье

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за 2024 год рассмотрело около 6 тысяч заявлений на разрешение строительства примыканий к региональным дорогам на портале региональных «Госуслуг». Всего в рамках услуги «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» выдано почти 2,5 тысячи положительных решений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Основной целью выдачи согласий на примыкание к региональным дорогам является организация съезда с дороги, например, к торговой точке. Без такого согласия примыкание считается незаконным и проезд будет закрыт. Услуга по выдаче согласия предоставляется в электронном виде через РПГУ и будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней. При положительном решении заявителю выдается согласие, содержащее технические требования и условия на устройство примыкания», — пояснили в ведомстве.

Помимо организации примыканий, в рамках услуги можно получить согласие на строительство, ремонт, реконструкцию дорог регионального или межрегионального значений, строительство или ремонт объектов дорожного сервиса или стационарных торговых объектов, площадью свыше 10 000 кв. метров, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, переустройство или перенос инженерных коммуникаций или газопровода.

Данные услуги предоставляются в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которых приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Также на базе ведомства проводятся еженедельные вебинары. Каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн-консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.