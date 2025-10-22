12 региональных дорог отремонтировали в Сергиево-Посадском округе за год

В Сергиевом Посаде подвели итоги выполнения работ по ремонту региональных дорог. В этом году сразу на 12 участках трасс, ведущих в деревни Зубцово, Плотихино, Марьино и села Глинково, Сватково, Иудино, было заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены или отсыпаны обочины, нанесена соответствующая разметка. Дороги были включены в план ремонта, в том числе и благодаря инициативе жителей, поддержанной администрацией Сергиево-Посадского округа и Советом депутатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Народные избранники во главе с первым заместителем председателя окружного Совета депутатов Константином Негурицей совместно с представителями «Мосавтодора» проверили качество выполненных работ и пообщались с жителями.

«По дорогам недостатков практически не выявлено. Жители говорят, дороги сделаны хорошо, благодарят за них и высказывают свои предложения по поводу ремонта. Представитель „Мосавтодора“ здесь был, все рассказал. Вопросов по дорогам практически нет», — прокомментировал Константин Негурица, первый заместитель председателя Совета депутатов Сергиево-Посадского округа, руководитель фракции партии «Единая Россия».

Капитальные ремонты дорог велись по государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2029 годы». На эти работы было выделено 502 млн рублей, более 60% от этой суммы было выделено из федерального бюджета, остальное финансировалось из бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона всегда есть уязвимые участки, за которыми нужно глаз да глаз, несмотря на малые объемы снега в этом году.

«Тема, которая предлагается к обсуждению, — это прохождение паводкового периода и ремонт гидротехнических сооружений. Ну, у всех, наверное, инстинктивно сразу возникает представление, что снега у нас в этом году мало, и, собственно говоря, паводок — это вещь, так скажем, не настолько требующая нашего внимания», — сказал губернатор.