1 тыс водителей оштрафовали за незаконную парковку во дворах Подмосковья в апреле

За нарушения правил парковки во дворах Московской области в апреле к административной ответственности было привлечено порядка 1 тыс. автовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Фиксировали факты незаконной парковки жители на портал «Добродел», а также с помощью камер системы «Безопасный регион». Общая сумма штрафов составила более 4,7 млн. рублей.

В числе наиболее частых нарушений:

размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки — 439 нарушений, сумма штрафов — 3 695 000 руб.;

размещение транспортных средств на участках с зелеными насаждениями — 497 нарушений, сумма — 990 тыс. руб.;

размещение транспортных средств на детской или спортивной игровой площадке — 3 нарушения, сумма — 15 тыс. руб.

От ответственного и уважительного отношения к соблюдению простых правил парковки во дворах зависит сохранность зеленых зон, своевременный вывоз отходов и чистота территорий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.