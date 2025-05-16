Золотые знаки ГТО получили 70 школьников Химок

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В пресс-центре стадиона «Арена Химки» провели торжественную церемонию награждения знаками ГТО. Золотые значки за успешное выполнение нормативов вручили 70 школьникам Химок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики начальных классов и выпускники школ успешно сдали дисциплины: короткий и длинный бег, подтягивания и отжимания, прыжок в длину, метание, растяжку и другие.

Отдельную часть мероприятия посвятили 80-летию со Дня Великой Победы. Участникам напомнили о значимости исторической даты и вручили георгиевские ленты.

За 2024 год Химки вошли в число лидеров Подмосковья по количеству знаков ГТО и заняли второе место в рейтинге. Знаки отличия получили около 6,5 тыс. химчан.

Всего в регионе работают 68 центров тестирования, где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить свой значок. Со списком адресов центров тестирования можно ознакомиться на сайте министерства спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.