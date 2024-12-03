Золото на Первенстве Московской области по гандболу взяла юная егорьевская команда

С 30 ноября по 2 декабря 2024 г. в СК «Старт» города Протвино проходило Первенство Московской области по гандболу среди девочек до 13 лет. Золото взяла юная егорьевская команда, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовало 7 команд, в том числе 2 команды из егорьевской Спортивной школы «Лидер». Подопечные тренеров Маргариты и Валерия Белоконь с большим отрывом обыграли соперников. Об этом сообщили в социальных сетях учреждения спорта.

«По ходу турнира егорьевская команда одержала победы над сверстниками из Протвино 20-8, Серебряных Прудов 26-10, Балашихи 30-18, Наро-Фоминска 21-2, Звенигорода 20-6 и заняла 1 место. Коллектив действовал как хорошо отлаженный механизм. Конечно не все прошло гладко.Девчонки порой ошибались, но ни на секунду не отпускали руки», — отмечается в сообщении.

Лидером атак команды из Егорьевска, по словам тренера, стал ее капитан Анастасия Мартынова. Для ее состава это не первая победа. В ноябре золото девочки взяли на Первенстве городского округа, оставив с «серебром» команду Москвы и с «бронзой» — из Новороссийска. 6 из 6 побед егорьевские спортсменки одержали на марафоне по гандболу, который проходил в Протвино в начале октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также он сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.