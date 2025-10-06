Жительница Реутова победила на первенстве мира по самбо

Воспитанница спортивной школы Реутова Арина Пархут вновь подтвердила свой высокий класс на международной арене. На первенстве мира по самбо среди юниорок, которое проходит в эти дни в Джакарте (Индонезия), реутовская спортсменка одержала убедительную победу, завоевав золотую медаль. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта победа стала для Арины второй на мировых первенствах, укрепив ее статус одной из сильнейших молодых самбисток планеты. Помимо золотой медали, блестящее выступление на первенстве мира принесло Арине Пархут еще одно важное достижение. Одержав победу, она успешно выполнила норматив для присвоения почетного спортивного звания «Мастер спорта международного класса» (МСМК) по самбо.

Это является закономерным результатом многолетнего упорного труда, высочайшей дисциплины и преданности выбранному виду спорта. Высокий результат стал возможен благодаря слаженной работе и профессионализму тренерского состава. Подготовку спортсменки вели опытные наставники Александр Абрамов и Дмитрий Герасименко.

Арина Пархут является воспитанницей МАУ ДО «Спортивная школа» Реутова, которая предоставляет условия для развития талантов в различных видах единоборств и спортивных дисциплин. Тренировочная база спортсменки располагается в ФОКе на улице Октября, 3А, где созданы все необходимые условия для подготовки атлетов высокого уровня.

Успех Арины Пархут — это не только ее личная победа, но и яркое свидетельство эффективности системы подготовки спортивного резерва, а также повод для гордости всех жителей Реутова. Администрация и спортивное сообщество города поздравляют Арину и ее тренеров с выдающимся достижением и желают новых ярких побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.