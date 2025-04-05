Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках

В преддверии Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, в парках Московской области можно будет получить консультацию медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В эти выходные врачи будут работать в Видном, Волоколамске, Дмитрове, Жуковском, Лобне и других городских округах.

«Жители смогут показать не только свои спортивные навыки, но и проверить здоровье. Врачи будут работать в более, чем 40 городских парках региона», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.