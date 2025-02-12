Жители Одинцова создали любительскую волейбольную лигу

Жители Одинцова организовали любительскую волейбольную лигу и проводят дружеские турниры. Активистка Татьяна Орлова создала группу, разместила анонсы в соцсетях. Каждую неделю на площадку выходят 4 команды. Их состав остается интригой до самого начала игры, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сначала мы играли на открытом воздухе, потом нашли зал. Начиналось все с 12 человек. Постепенно лига развивалась. Сейчас в нашей группе более 200 человек. Постоянно состав обновляется. У нас очень классно и душевно», — рассказывает Татьяна Орлова, организатор любительской волейбольной лиги города Одинцово.

Команды — смешанные. На площадке мужчины и женщины. Уровень у всех разный. Здесь можно увидеть и новичков, и тех, кто занимался волейболом на профессиональном уровне.

«Мы хотели создать сообщество для того, чтобы сплотить людей. Чтобы совместно организовывать разные турниры и подтягивать уровень нашего округа», — отмечает тренер по волейболу Иван Власов.

Иван — профессиональный тренер. Вместе с Татьяной они помогают новичкам влиться в команды. Ищут сильных ребят, которые смогут участвовать уже в более серьезных турнирах. А еще дают возможность большому количеству людей активно и насыщенно проводить будни.

Тренировки проходят два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Каждая по два часа.

«Начинается все с разминки. После этого идет отработка ударов, потом — подачи. И сама игра. На площадке — и мальчики, и девочки. Стараемся подбирать составы так, чтобы было интересно каждой команде. Чтобы люди приходили и получали удовольствие. И меняем всегда составы», — добавил Иван Власов.

На площадке люди самых разных профессий и возрастов. Есть студенты и люди постарше. Среди игроков — предприниматели, экономисты, аудиторы, врачи, IT-специалисты, журналисты, машинисты.

Тренировки проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе по адресу: Можайское шоссе, дом 109а.

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