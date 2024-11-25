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Жителей и гостей Чехова приглашают на открытый турнир по русским шашкам

Жителей Чехова приглашают принять участников открытого турнира по русским шашкам, который состоится 6 декабря в Подольске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие обещает стать значимым событием в спортивной жизни региона, и чеховские игроки имеют уникальную возможность продемонстрировать свои навыки на этом турнире.

Соревнования будут проводиться в нескольких возрастных группах, что позволит каждому желающему проявить себя. В турнире смогут участвовать:

— юноши и девушки 2010 года рождения и моложе;

— юноши и девушки 2006–2009 годов рождения;

— мужчины и женщины.

Регистрация участников начнется в 09:30, и все желающие должны предварительно зарегистрироваться до 2 декабря по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6631ffd6eb614668376f47f6 /.

Мероприятие открыто для спортсменов из всех городов Московской области. Участие в турнире доступно для всех желающих от 6 лет и старше.

Турнир пройдет в спортивном центре «Юность», расположенном по адресу: г. Подольск, мкр. Климовск, проезд Юности, д. 1. Важно отметить, что вход на соревнования будет свободным для всех зрителей и участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.