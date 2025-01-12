Житель Луховиц стал победителем первенства Московской области по греко-римской борьбе

В Подольске прошло первенство Московской области по греко-римской борьбе. Участниками этих соревнований стали юноши до 16 лет. За победу боролось свыше 200 спортсменов, которые приехали из разных округов региона. Луховицы представили учащиеся окружной спортивной школы. Среди луховицких спортсменов лучших результатов добился Даниил Гросс, завоевавший золотую медаль, сообщила пресс-служба администрации городского округа Луховицы.

«Конкуренция была серьезной. Соревнования, которые прошли в Подольске, стали отборочными. Победители вошли в команду Московской области для участия в первенстве Центрального федерального округа. Даниила Гросса поздравляю с победой, желаю удачи на первенстве ЦФО, не останавливаться на достигнутых результатах, дальше оттачивать мастерство и прославлять родной округ Луховицы. Молодец, так держать», — отметил директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.