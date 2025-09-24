Женская команда из Наро-Фоминска завоевала бронзу IV Кубка Футбольных мам

Участницы признаются: помогла родная земля. Ведь финал Кубка впервые провели у нас, в Наро-Фоминском округе. За победу боролись 12 команд из Москвы, Подмосковья и других регионов на стадионе «Строитель» в Селятино.

Футболисток лично приветствовал олимпийский чемпион Владимир Мышкин, чьим именем назван Спорткомбинат. Он поблагодарил мам за любовь к спорту и укрепление семейных традиций. И это главное: за игрой с трибун следили их дети. Собственным примером мотивировать новое поколение — одна из важнейших целей турнира.

В этом году, объявленным Годом защитника Отечества, Кубок приобрел особый смысл. Его посвятили тем, кто защищал Родину в Великую Отечественную. Соревнования шли в четырех дивизионах, названных в честь наших героев-земляков: Веры Волошиной, Петра Самохина, Ивана Травкина и Александра Курзенкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.