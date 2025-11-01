«Жду хорошую игру»: экс-футболист спрогнозировал матч «Спартака» и «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что матч «Спартака» против «Краснодара» 2 ноября может стать «игрой на грани фола», сообщает NEWS.ru .

«Жду хорошую игру. У „Краснодара“ все более-менее стабильно, лидеры показывают свой уровень. У „Спартака“ есть перепады, нет стабильности, все как-то нервозно, поэтому игра у них вообще непредсказуемая», — сказал Масалитин.

По его словам, сегодня «Краснодар» демонстрирует большую устойчивость в сравнении с московским «Спартаком», чья игра характеризуется нестабильностью и излишней нервозностью.

Он отметил, что команда под руководством Мурада Мусаева получит небольшое преимущество благодаря игре на домашнем стадионе, однако подчеркнул отсутствие явного фаворита в предстоящем матче.

Матч пройдет в воскресенье 14-м туре РПЛ. «Краснодар» сейчас на 2 месте с 29 очками, «Спартак» — на шестой позиции, у этой команды 22 балла.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.