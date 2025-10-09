«Зенит» хочет отсудить у обанкротившихся «Химок» более 77 млн рублей

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обратился в арбитражный суд Московской области с иском о взыскании 77,4 миллиона рублей с признанного банкротом ФК «Химки», об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), пишет «Бриф24» .

Заседание о рассмотрении поступившего иска было временно приостановлено судом до 6 ноября, поскольку «Зенит» не предоставил документальное подтверждение оплаты государственной пошлины в требуемом порядке и объеме. Кроме «Зенита», также заявили о своих претензиях к должнику ряд индивидуальных предпринимателей, организаций и Федеральная налоговая служба.

АНО «Футбольный клуб „Химки“» было объявлено банкротом 22 сентября. Основанием для подачи заявления о признании организации несостоятельной послужила ее неспособность выполнять финансовые обязательства перед кредиторами и осуществлять обязательные платежи в срок, превышающий три месяца с момента наступления даты их исполнения.

В последнем завершенном сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли двенадцатую строчку турнирной таблицы. В июне клубу было отказано в выдаче лицензии, необходимой для участия в следующем сезоне РПЛ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.