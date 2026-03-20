Защитник Сильянов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка

Защитник Сильянов: «Локомотив» не будет загадывать цели на сезон

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал поражение в матче против «Крыльев Советов» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России и отказался говорить о целях на сезон, сообщает Metaratings.ru .

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в основное время — 2:2, однако уступил в серии пенальти со счетом 4:5 и завершил выступление в турнире.

Александр Сильянов признался, что команда рассчитывала пройти дальше.

«Нам было важно пройти дальше в Кубке. Эмоции неприятные. Во втором тайме играли хорошо, превосходили соперника, но все равно вылетели», — сказал футболист.

Защитник также провел первый матч в основном составе после длительной паузы из-за травмы. По его словам, возвращение далось непросто, однако он рад снова регулярно выходить на поле.

Сильянов отметил, что не отрабатывал специально голевой удар, хотя уже забивал похожим образом в матчах с ЦСКА и «Оренбургом».

Говоря о задачах на сезон после вылета из Кубка, футболист подчеркнул, что не хочет делать прогнозов.

«Лучше двигаться от игры к игре и стараться побеждать. Загадывать ничего не будем», — добавил он.

В следующем раунде Пути регионов «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. Матч пройдет с 7 по 9 апреля.

