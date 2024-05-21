Зампред Мособлдумы Наумов встретился с руководством Федерации шахмат Подмосковья

Зампредседателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов встретился с руководством Федерации шахмат Подмосковья: Президентом Федерации, гроссмейстером, заслуженным мастером спорта России Сергеем Карякиным, вице-президентом Федерации Олегом Аникановым, членом попечительского совета Федерации Алексеем Прониным. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Выдающийся российский шахматист Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья в 2023 году. Основными задачами организации он считает популяризацию этого замечательного вида спорта среди населения нашего региона, организацию новых шахматных секций, проведение турниров. Большая работа ведется среди школьников и студентов, а также среди пожилых жителей области, в том числе в рамках региональной программы «Активное долголетие Подмосковья».

Среди подмосковных шахматистов есть немало участников и ветеранов СВО. Организация активно участвует в сборе гуманитарной помощи для наших воинов и жителей прифронтовых регионов России.

Федерация активно взаимодействует с региональными органами государственной власти, в том числе Мособлдумой, а также муниципалитетами области.

В ходе встречи Наумов подчеркнул, что КПРФ и депутаты фракции КПРФ в региональном парламенте много делают для развития и популяризации шахмат. Команда партии неоднократно занимала призовые места на чемпионате России по шахматам.

Фракция КПРФ в Мособлдуме открыта к взаимодействию с Федерацией шахмат Подмосковья и готова оказать поддержку в реализации проектов, направленных на развитие этого вида спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.