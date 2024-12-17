Замотивировать ребенка на спорт поможет личный пример – психолог

Мотивируйте детей заниматься спортом даже в холодное время. Лучшая мотивация — это личный пример. Об этом РИАМО рассказала психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Мария Кушнер.

«Лучшая мотивация — это личный пример. Выбирайтесь на улицу всей семьей. Научитесь кататься на коньках; катки сейчас есть почти в каждом районе. Ближайший парк — отличная возможность покататься на лыжах. Даже зимняя совместная пробежка будет незабываема для ребенка и послужит хорошим примером. Можно устроить соревнования по метанию снежков или шишек на дальность и в цель, а победитель получит вкусный приз», – сказала Кушнер.

Она добавила, что совместная игра — лучшая возможность наладить общение. Сблизиться с ребенком также помогает совместное творчество. Придумайте маленькое представление, инсценируйте сказку к празднику. Изготовьте новогодний костюм, куклы для кукольного или теневого спектакля, декорации.

«Это тоже своего рода игра, которая поможет вам лучше узнать друг друга и может превратиться в вашу семейную традицию. Не стоит забывать о старых добрых настольных играх. Сейчас их в продаже большое разнообразие: логические, командные, психологические. Кроме того, настольные игры — это прекрасная возможность соблюсти баланс между активностями и освоить умение следовать правилам», – отметила психолог.

Кушнер также порекомендовала найти замену гаджетам. Оставить их в стороне во время отдыха — непросто не только детям, но и родителям. Найти интересное увлечение — единственное, что поможет забыть о телефоне и компьютере.

«Можно договориться о «времени без телефонов»: на этот период времени все члены семьи отключают звук в гаджетах и убирают их в определенное место. Договоритесь заранее, чем займетесь в это время. Лучше, если это будет совместное дело, например, партия в настольную игру. Можно приготовить вместе какое-то сложное блюдо, украсить дом, достать семейный фотоальбом, разыграть небольшое представление. Полюбите время, проведенное вместе с детьми, и заполните его интересным делом — вот задача «номер один» на каникулы», – заключила специалист.