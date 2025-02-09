Замглавы Лосино-Петровского поддержала боксера на первенстве Подмосковья

Лучшие боксеры из 40 подмосковных муниципалитетов прибыли в Физкультурно-спортивный комплекс «Обухово» Богородского округа. Там прошло Первенство Московской области по боксу среди юношей 15-16 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Валентиновна Тропанец приехала на чемпионат поддержать нашего спортсмена Тимирбаева Тимура, воспитанника Спортивной школы «Олимп» городского округа Лосино-Петровский, которого тренируют Илья Алексеевич Кочубаров и мастер спорта СССР по боксу Алексей Владимирович Кочубаров.

Бокс — это не только физическая сила, но и дисциплина, стойкость, сильный характер и воля к победе. Все эти качества Тимур ярко проявил на ринге и в результате занял почетное 2 место в своей весовой категории.

«От всей души поздравляю Тимура и его тренеров с заслуженной победой! Хочу пожелать ему удачи, новых побед и успешного выступления на Первенстве Центрального федерального округа! Мы гордимся нашим спортсменом!» — сказала Валентина Валентиновна Тропанец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.