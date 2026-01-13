сегодня в 19:53

XIII турнир по армейскому рукопашному бою пройдет 18 января в Рузском округе

XIII открытый турнир по армейскому рукопашному бою среди детей «Рождественская звезда» состоится 18 января 2026 года во Дворце водных видов спорта «Руза» в Рузском муниципальном округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир соберет юных спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья. Участники смогут продемонстрировать мастерство и обменяться опытом с соперниками из других городов.

Соревнования начнутся в 10:00, торжественное открытие запланировано на 12:30. Для зрителей вход на мероприятие будет свободным.

Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы поддержать развитие спорта среди молодежи. Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев пригласил жителей и гостей округа посетить турнир и поддержать юных спортсменов.

Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.