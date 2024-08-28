Вырубил свет на всем стадионе: комментатор устроил коллапс на матче в Воронеже

Комментатор отключил освещение на стадионе в ходе футбольного матча в Воронеже

Во время игры между «Факелом» и «Рубином» в Воронеже комментатор случайно отключил освещение на стадионе. Матч состоялся в среду в рамках группового этапа Кубка России, где казанская команда смогла одержать победу с итоговым счетом 2:0, сообщает kp.ru .

На позиции комментатора воронежского стадиона расположены три кнопки: две из них предназначены для регулирования звука, а третья отвечает за освещение.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Шмельков случайно нажал не на ту кнопку, в результате чего на несколько секунд на стадионе погас свет. Главному судье пришлось приостановить игру.

«Факел» находится на последней позиции в группе D. Казанская команда занимает вторую строчку и отстает всего на 1 очко от лидера — «Зенита». В РПЛ воронежцы располагаются на предпоследнем, 15-м месте. В команде ранее произошла замена главного тренера.