Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди женщин прошли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуево 4 и 5 октября прошли 15-е Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди женщин на призы заслуженного мастера спорта Анны Шамовой. В турнире приняло участие около 250 спортсменок из 27 регионов России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Любая борьба развивает все качества в спортсмене: волевые, физические, тактические, надо быть умным, надо все рассчитывать на ковре, надо быть шахматистом, как говорят, чтобы партию разыграть свою. Чтоб каждую схватку ты знаешь, на какого борца ты настраиваешься, подобрать к каждому ключик, вести свою борьбу, не вестись на чужую, и чужие ошибки использовать в свою пользу», — отметила заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Анна Шамова.

Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Девушки до 18 лет в 10-ти весовых категориях от 40 до 73 кг и женщины старше 18 от 50 до 76 кг. Главный приз для победительниц — присвоение почетного звания «Мастер спорта России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.