Всероссийские соревнования по боксу проходят в Подмосковье

В городском округе Люберцы стартовали XXXV Всероссийские соревнования по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедрекина. На ринг во Дворце спорта «Триумф» выйдут 33 представителя Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 140 боксеров из 18 регионов страны. В свое время победителем турнира становился олимпийский чемпион Александр Поветкин.

«Хочу провести хорошие бои, набраться опыта, побоксировать и выиграть в своей весовой категории. Очень приятно было увидеть и услышать поддержку зрителей, полный зал», — прокомментировал серебряный призер чемпионата мира среди военнослужащих, четырехкратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер всероссийской спартакиады сильнейших Светослав Тетерин.

Всероссийские соревнования по боксу завершатся 15 февраля. Предварительные бои пройдут 12, 13, 14 февраля. Начало боев в 14:00. Финалы будут проведены 15 февраля. Начало в 15:00.

Владимир Кузин и Юрий Капитонов — воспитанники люберецкой школы бокса, оба трагически погибли в разные годы. Александр Дмитриевич Щедеркин — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, отличник физической культуры и спорта. Он был тренером и наставником для нескольких поколений люберецких спортсменов, а также одним из основных тренеров региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.