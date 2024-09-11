Всероссийские соревнования на парусных яхтах пройдут в Москве 20–22 сентября

С 20 по 22 сентября на Пироговском водохранилище в Москве пройдут Всероссийские соревнования на парусных яхтах «Кубок-6МХ», организованные часовым заводом «Лолет-Хронос» в поддержку часового бренда «6МХ». Об этом сообщает пресс-служба завода.

Это будет уже седьмой Кубок-6МХ, организованный часовым заводом.

Часовой завод «Лолет-Хронос» является крупнейшим в стране производителем наручных часов для корпоративных клиентов, а также единственным в стране заводом, изготавливающим морские приборы точного времени.

С 2021 года завод является организатором спортивных парусных регат, в которых наряду с профессиональными спортсменами принимают участие промышленники и представители бизнес-среды страны. С 2024 года все регаты завода имеют официальный статус Всероссийских парусных соревнований, (сентябрьская регата: № 0589-СМ в ЕКП Минспорта Московской области). Соревнование будет проведено с 20 по 22 сентября в Москве (Пироговское водохранилище).

Флот состоит из спортивных яхт российской постройки МХ700.

На ближайшую регату зарегистрировано 27 экипажей (по 4-5 участников). Не менее половины всех участников — представители бизнес-среды Москвы, Московской области и страны, промышленники, (топ-менеджеры и маркетологи), команда блогеров, две команды «инвалидов с бионическими протезами». Все они впервые встанут под парус и примут участие в настоящих спортивных соревнованиях наряду с любителями парусного спорта, у которых есть опыт участия в подобных соревнованиях.

Целью «Кубка 6МХ» является приобщение к спорту, популяризация активного и экологичного образа жизни, а также деловое общение между участниками регаты.

На мероприятие приглашены команда космонавтов с правнуком Циолковского — главным специалистом корпорации «Энергия». Также для участников запланирован сеанс радиосвязи с МКС, с возможностью задать 10 вопросов космонавтам на станции.

Организаторы готовят почтовый набор (марка-виньетка, карточка и конверт), посвященный 300-летию морской почты. На процедуру спецгашения марки и на процедуру награждения победителей приглашены: директор Почты России, президент Музея Мирового океана, Министр департамента поддержки предпринимателей правительства Москвы и другие официальные лица.

Процедура спецгашения марки пройдет 21 сентября, награждение победителей — 22 сентября.

«Кубок 6МХ» — парусное соревнование, организованное часовым заводом «Лолет-Хронос» в поддержку часового бренда «6МХ», под которым завод выпускает морские приборы точного времени, а также наручные часы для моряков и яхтсменов. Постоянный парусный партнер, без которого проведение «Кубков 6МХ» было бы невозможным — московская компания X-Saillng Club лучшие организаторы душевных спортивных и корпоративных регат.

Начиная с 2024 года парусные турниры «Кубок 6МХ» имеют официальный статус Всероссийского соревнования на парусных яхтах и включены в единый календарный план Министерства спорта РФ.