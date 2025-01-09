Врачи НИКИ детства рекомендовали способы привития ребенку интереса к спорту

С 6 по 12 января в Московской области проходит неделя продвижения активного образа жизни. Физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и укрепления иммунитета. Специалисты НИКИ детства напоминают родителям о значимости физической активности для детей и предлагают рекомендации, которые помогут привить ребенку интерес к спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Детям и подросткам в возрасте от 5 до 17 лет необходимо ежедневно активно двигаться не менее одного часа. При этом значительная часть этого времени должна быть посвящена аэробным упражнениям: бегу, прыжкам, подвижным играм. Даже самые незамысловатые физические упражнения способствуют укреплению иммунной системы и улучшению общего состояния ребенка. А вот время использования гаджетов следует ограничить, так как длительное взаимодействие с электронными устройствами может вызвать проблемы со зрением, снижение мозговой активности, нарушение сна и трудности в социальной адаптации», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Но не стоит сразу же перегружать ребенка интенсивными тренировками. Начните с небольших прогулок на свежем воздухе, игр на детской площадке или занятий танцами. Постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы ребенок мог адаптироваться к новым условиям.

«Чтобы привить ребенку любовь к спорту, попробуйте разнообразить его занятия. Предложите плавание, гимнастику, футбол или баскетбол — новые виды спорта помогут поддерживать интерес. Используйте игровые элементы, чтобы сделать упражнения более увлекательными. Радуйтесь успехам ребенка, помогайте справляться с трудностями и поддерживайте желание заниматься спортом. Покажите на собственном примере, как здорово вести активный образ жизни», — добавила главный педиатр Подмосковья.

Неделя продвижения активного образа жизни — это прекрасная возможность начать новую жизнь, полную энергии и здоровья. Занимайтесь спортом всей семьей, чтобы улучшить самочувствие и настроение детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.