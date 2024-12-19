Воспитанники клуба «Дмитровская дружина» выступили на Чемпионате по ушу-саньда

На базе спортивного комплекса «Триумф» состоялось масштабное событие — Первенство и Чемпионат Московской области по ушу-саньда, в котором приняли участие спортсмены из Дмитрова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дмитров представляли воспитанники клуба «Дмитровская дружина», которые тренируются под руководством Маргариты Колмыковой.

В категории 10-11 лет в весе до 40 кг первое место занял Рожнов Глеб, а в весе до 45 кг — Москаленко Даниил.

В категории 12-13 лет в весе до 50 кг третье место досталось Латифову Арсению, а в весе до 52 кг — Маяковой Валентине и Мехтиеву Игорю, которые разделили первое место. Второе место завоевали Кшняйкина Екатерина и Козак Никита.

В весовой категории 12-13 лет до 56 кг первое место заняла Козак Варвара, до 60 кг — Закурдаев Александр, а в категории 65+ кг — Абделмагид Карим, который занял третье место.

В категории 14-15 лет в весе до 70 кг первое место завоевал Рябов Егор, а в весе до 56 кг — Майоров Даниил, который занял третье место.

В возрастной категории 16-17 лет в весе до 50 кг первой стала Тагасова Дарья.

В категории 18+ первое место завоевала Крюкова Виктория.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила, что такие высокие достижения открывают перспективы победителям и призерам соревнований на участие в Первенстве и Чемпионате Центрального Федерального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.