Воспитанник семейного центра «Можайский» победил в турнире по шашкам

Пять воспитанников Семейного центра «Можайский» приняли участие в Личном первенстве по игре в «Русские шашки». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Соревнование прошло среди учреждений соцобслуживания Московской области в Наро-Фоминском комплексном центре социального обслуживания населения. Участники проявили не только свои навыки в игре, но и спортивный дух и стремление к победе. Каждый из них продемонстрировал высокий уровень подготовки и умение принимать верные решения в сложных игровых ситуациях.

Соревнование было напряженным и захватывающим, а зрители поддерживали участников своими аплодисментами.

Воспитанник семейного центра «Можайский» Егор занял первое место в турнире. Победители были награждены ценными призами, а все участники получили заслуженные слова благодарности за участие и усердие.

Такие мероприятия не только способствуют развитию спортивных навыков у детей, но и помогают им раскрыть свой потенциал, повысить самооценку и уверенность в своих силах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.