Воробьев: в Лобне состоялась открытая тренировка для юных хоккеистов

22 января в Центральном парке Лобни состоялась открытая тренировка для детей по проекту «Красная Машина ДВОР — связь поколений» под руководством Романа Ротенберга — главного тренера сборной «Россия 25». Дети осваивали азы катания на коньках, учились обращаться с клюшкой, выполнять броски шайбы и взаимодействовать в командной игре, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, проект стартовал месяц назад. За прошедшее время на территории области было организовано 30 бесплатных тренировок на трех ледовых площадках. Участниками этих мероприятий стали более полутысячи ребят из разных уголков Подмосковья и соседних областей.

«Каток с искусственным льдом в Лобне работает даже в плюсовую температуру — до плюс 10 градусов. Одновременно тут могут заниматься до 130 человек. Есть освещение, звуковое оборудование, прокат коньков и кафе рядом — все для спорта и комфортного семейного отдыха. Продолжим и дальше наполнять Центральный парк новыми аттракционами, колесом обозрения», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья также отметил, что этот каток стал одним из элементов масштабной реконструкции Центрального парка. За последние пять лет в Лобне произошли значительные улучшения общественных зон. Среди реализованных проектов — парк «Река времени», ставший победителем всероссийского конкурса, набережная озера Киово, Лобненский лесопарк и Парк Защитников Москвы.

Также в 2026 году планируется продолжить благоустройство. По словам Воробьева, будет обновлена площадь у монумента «Зенитное орудие», сквер в микрорайоне Депо, набережная пруда «Москвич» и сквер на пересечении улиц Вокзальная и Полевая.

