Воробьев: следж-хоккеисты из Подмосковья выиграли «Кубок защитников Отечества»

Он добавил, что на турнире в Ханты-Мансийске соревновались свыше 300 ветеранов спецоперации из 60 регионов РФ.

«В решающих матчах наши парни обыграли команды Петербурга и Самары. Вы все показали боевой характер, выдержку и волю!» — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во вторник вместе с министром спорта страны, президентом Олимпийского комитета РФ Михаилом Дегтяревым и президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым встретился с участниками подмосковной сборной, чтобы поздравить их с победой.

По словам губернатора, во главе команды стоит бывший игрок клуба «Кристалл-Электросталь» Михаил Трифонов, а тренирует спортсменов один из основателей первой в РФ следж-хоккейной команды «Феникс», семикратный чемпион страны Вадим Троицкий. Парни занимаются на обновленной ледовой арене «Орион-Технопул» в Балашихе.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев подчеркнул, что у Подмосковья была самая многочисленная делегация спортсменов: 15 человек из сборной принимали участие в турнире по пяти видам спорта: следж-хоккей, биатлон, сноуборд, лыжные гонки и горные лыжи. Все областные спортсмены — герои, ветераны боевых действий, награжденные медалями и орденами.

«Этот год президент (РФ Владимир Путин – ред.) объявил годом защитника Отечества и поручил особое внимание уделять тем, кто получил инвалидность на фронте, помогать им вернуться к обычной жизни, в том числе к занятию спортом», — добавил губернатор.

Как он отметил, в Подмосковье стараются реализовывать данное направление, в этом региону помогают госфонд «Защитники Отечества» и ассоциация ветеранов СВО.