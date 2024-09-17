Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» начал сезон российской Суперлиги с победы

сегодня в 09:24

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел первую домашнюю игру в рамках стартового тура нового сезона женской Суперлиги. Матч против красноярского «Енисея» завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча прошла в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе. Ведущим мероприятия стал известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

Матч получился упорным, каждая из команд могла записать партию на свой счет, но удачливее и сильнее оказались подмосковные волейболистки 26:24, 26:24, 24:26, 25:13.

«В этом году „Заречье-Одинцово“ серьезно укрепилось, сделаны качественные усиления. Впереди нас ждет еще много интересных и увлекательных матчей. Также хочу поблагодарить руководство Московской области за активное развитие волейбола в регионе. Поздравляю всех с открытием сезона!» — прокомментировал президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

Следующую игру ВК «Заречье-Одинцово» проведет 20 сентября на выезде в Челябинске. Соперник — местная команда «Динамо-Метар».

В межсезонье клуб из Московской области усилился двумя игроками. В ее составе теперь выступают чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр 2020 года в составе сборной Сербии Мина Попович, а также спортсменка сборной Словении Ева Павлович Мори. Также в клубе сменился главный тренер — в новом сезоне «Заречье-Одинцово» возглавит экс-наставник московского «Динамо» Константин Ушаков.

С полным календарем игр можно ознакомиться на официальном сайте команды.

Генеральный партнер ВК «Заречье-Одинцово» — группа компаний «Садовое кольцо».

Матчи чемпионата России по волейболу — Суперлиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.