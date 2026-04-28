Волейболисты школы № 22 из Раменского стали победителями Единой школьной лиги

Сборная школы № 22 из Раменского округа завоевала золото Единой школьной лиги по волейболу, победив в «Финале четырех» в Балашихе. Турнир прошел в спортивном комплексе «Орион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда прошла к чемпионству за семь месяцев напряженной борьбы. Волейболисты успешно выступили в отборочных турах и дивизионных играх, продемонстрировав стабильную технику и сыгранность.

В полуфинале раменские спортсмены обыграли сборную Балашихи со счетом 2:0. В решающем матче они также со счетом 2:0 победили команду из Одинцова и стали чемпионами Подмосковья.

В администрации отметили, что успех стал результатом системной подготовки и профессиональной работы тренерского состава школы. Дисциплина и воля к победе позволили команде вписать новую страницу в историю школьного спорта Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.