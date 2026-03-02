Волейболистки «Заречье-Одинцово» победили «Динамо» в Москве

Команда «Заречье-Одинцово» из Подмосковья одержала пятую победу подряд в женской Суперлиге, обыграв в 25-м туре на выезде московское «Динамо» со счетом 3:1. После матча клуб сохранил третье место в турнирной таблице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Следующий матч «Заречье-Одинцово» проведет в среду, 4 марта, в 19:00. На домашней арене команда встретится с лидером турнира — казанским «Динамо-Ак Барс».

«Продолжили победную серию — пятая победа подряд! Умницы! Выездная игра прошла по уже традиционному плану: в первой партии мы разыгрывались, а уже со второй навязали соперницам настоящую борьбу, из которой вышли победителями! Итоговый счет — 1:3. Так держать, девчонки! Отыгрались за декабрьское поражение, показали зубы московскому „Динамо“ и его болельщикам!» — прокомментировал председатель наблюдательного совета женского волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Сергей Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.