Военно-патриотический спортивный фестиваль пройдет в Балашихе

Мероприятие, посвященное памяти военнослужащих и сотрудников Росгвардии при выполнении служебно-боевых задач, пройдет в Балашихе 13 сентября. Военно-патриотический спортивный фестиваль приурочен ко Дню города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В рамках мероприятия гостей ждут спортивные состязания, где они посоревнуются в силе, ловкости, скорости, тактических навыках.

Для участников фестиваля подготовят военно-историческую реконструкцию и выставку, на которой будут представлены образцы современного вооружения и военной техники. Перед зрителями выступят музыкальные коллективы. Жители и гости округа смогут попробовать полевую кухню и познакомиться с пищей, которой питались защитники Отечества.

Военно-патриотический спортивный фестиваль пройдет на территории спортивного комплекса «Метеор» имени Е. А. Донской.

Начало мероприятия — в 12:00, вход свободный

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.