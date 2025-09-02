Во дворце спорта «Пушкино» прошел вечер профессионального бокса «Кубок Московия»

Среди почетных гостей мероприятия были Андрей Бородин, Александр Поветкин, Александр Лебзяк, Денис Лебедев и другие выдающиеся деятели спорта. Торжественное открытие вечера украсило исполнение гимна Российской Федерации Оксаной Федоровой.

Зрители смогли насладиться зрелищем восьми захватывающих поединков, в которых сошлись лучшие боксеры из Подмосковья, Москвы, а также представители Кубы и Индии.

Местный герой, мастер спорта России, непобежденный Леон Курчиев из Пушкино, воспитанник спортшколы «Ивантеевка», сразился против опасного кубинского нокаутера Абеля Аниера Посады Лима. Леон достойно справился с этим сложным испытанием, продемонстрировав высочайший уровень мастерства и одержав победу. Поздравляем Леона с заслуженным триумфом!

Программа вечера также включала в себя принципиальные «матчи мести» между боксерами из различных городов Подмосковья и столицы. Противостояния Королёва против Москвы, Подольска против Москвы и Балашихи против Москвы добавили вечеру особой остроты, ведь в каждом поединке команды стремились доказать свое превосходство.

Кульминацией вечера стали главные бои, где российские спортсмены встретились с представителями Индии. Ибрагим Естемиров и Ибрагим Торкоев сразились с достойными соперниками из Индии — Манишем Рагхавом и Сурешом Кумаром.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.