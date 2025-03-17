ВК «Заречье-Одинцово» взял бронзу на чемпионате РФ по волейболу на снегу

Групповой этап подмосковные волейболистки прошли без поражений, выиграв две игры с одинаковым счетом 2:0. В четвертьфинале девушки из «Заречья» обыграли «Динамо-Татарстан» (Казань) также со счетом 2:0 (15:13, 15:11). В полуфинале волейболистки из Московской области уступили команде «Локомотив-2» из Калининградской области со счетом 2:0 (20:18, 15:11).

В матче за бронзовые медали чемпионата волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» сыграл с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Первую партию подмосковные волейболистки начали со счета 4:0, закончив ее с таким же преимуществом — 15:11. Во втором сете питерская команда навязала борьбу, но благодаря усилиям Полины Цыгановой, которая совершила эйс, результативную атаку и продемонстрировала надежный блок, «Заречью» удалось перевернуть ход игры и выиграть со счетом 15:12. Таким образом, подопечные Натальи Урядовой стали бронзовыми призерами чемпионата России на снегу.

«Отыграли мы турнир не очень чисто. За это, наверное, и в финал не пробились. Сначала немного огорчились, но впереди была еще игра за бронзу. А ведь каждая медаль особенная. За каждую боремся изо всех сил. И сегодняшняя награда очень ценна! Знаете, у меня дома есть коробочка с медалями, которую я иногда перебираю, пересматриваю и вспоминаю свой спортивный путь. И у каждой награды — своя история», — сказала после матча Полина Цыганова.

Финальный этап чемпионата России по волейболу на снегу прошел в Красноярске с 13 по 16 марта. Впереди волейболисток «Заречья-Одинцова» ждут игры Кубка России, которые пройдут в Барнауле (21-23 марта) и в Новом Уренгое (11-13 апреля).

Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.