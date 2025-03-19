сегодня в 14:53

ВК «Заречье-Одинцово» впервые за 10 лет вышел в полуфинал чемпионата России

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» впервые с 2015 года вышел в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четвертьфинале подмосковные волейболистки играли с московским «Динамо». По итогам двух противостояний счет серии был равным — 1:1 (матчи ¼ финала проходят до 2 побед). Решающая игра за выход в полуфинал прошла 18 марта в Москве. Подопечные Константина Ушакова уверенно провели игру и выиграли со счетом 3:0 (27:25, 25:23, 25:21).

«Заречье-Одинцово» — в полуфинале Суперлиги! Непростое трехматчевое противостояние. Но сегодня в решающей встрече наши девушки одержали уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3:0», — написал в своем телеграм-канале министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В полуфинале подмосковный волейбольный клуб сыграет с победителем регулярного чемпионата казанским «Динамо-Ак Барс». Первый матч пройдет в столице Татарстана 22 марта.

Чемпионат России по волейболу — Суперлига проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.