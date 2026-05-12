Ветераны СВО из Ленинского округа победили на фестивале в Истре

Инклюзивный фестиваль «Кубок Мужества» среди ветеранов боевых действий прошел 10 мая в Истре. Представители Ассоциации ветеранов СВО из Ленинского округа завоевали несколько призовых мест и будут участвовать в межрегиональном этапе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда Ленинского округа выступила в пяти дисциплинах: метании ножей, пауэрлифтинге, шахматах, фиджитал-боксе и VR-тактической стрельбе. По итогам турнира спортсмены показали высокие результаты.

Андрей Фомин одержал победу в метании ножей и VR-тактической стрельбе. Иван Редлер занял первое место в фиджитал-боксе и стал вторым в пауэрлифтинге. Алексей Морщинин завоевал серебро в фиджитал-боксе, Дмитрий Бабошин стал вторым в шахматах.

«Для наших ребят это не просто турнир. Это возможность продемонстрировать силу духа, стойкость и единство. Каждое их выступление доказывает: ветераны специальной военной операции не останавливаются на достигнутом, они идут вперед и побеждают. Мы гордимся их успехами и верим в них», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

Иван Редлер и Андрей Фомин представят муниципалитет на межрегиональном фестивале «Кубок Мужества» по Северо-Западному федеральному округу в Вологде. Фестиваль направлен на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов боевых действий через спорт и физическую культуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.