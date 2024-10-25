Велогонщица из Подмосковья выиграла серебро чемпионата России

Спортсменка из Московской области Наталья Абасова стала серебряным призером чемпионата России по велоспорту не треке. На первом и третьем местах расположились спортсменки из Москвы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона заняла второе место в дисциплине «индивидуальная гонка преследования 2 км». Всего в соревнованиях в этой категории среди женщин приняли участие 17 сильнейших спортсменок со всей страны.

Национальные чемпионат, Кубок, первенство и Всероссийские соревнования по велоспорту на треке проходят в Москве с 24 по 26 октября 2024 года на олимпийском велодроме «Крылатское». В программе состязания в дисциплинах: гит с ходу на 200 и 500 м, индивидуальный спринт, кейрин, гонка по очкам, гонка с выбыванием, командная гонка преследования, а также парная гонка преследования. Эти турниры стали завершающими соревнованиями в текущем сезоне на треке.

Олимпийский велодром «Крылатское» 24−26 октября примет: чемпионат, Кубок, первенство России и Всероссийские соревнования.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.