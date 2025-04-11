«Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину золотую клюшку в честь рекорда

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в честь рекорда российского нападающего Александра Овечкина по голам в чемпионатах Национальной хоккейной лиги вручил ему золотую клюшку, сообщает RT .

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу на матче в США, чем в итоге побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

Рекордную шайбу Овечкин забил на игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь хоккеист является лучшим снайпером всех времен существования НХЛ. Новый рекорд установлен на отметке 895 шайб. Гретцки в свое время забил 894 шайбы.

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в спортивной семье. Сын известной баскетболистки и профессионального футболиста не мог расти в стороне от спорта. Уже в три года он взял в руки клюшку, а в пять — начал тренироваться в школе московского «Динамо».