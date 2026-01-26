В Жуковском «Вымпел» уступил «Химику» из Воскресенска в матче ветеранов

В Жуковском 25 января на ледовой арене «Метеор» прошел матч чемпионата Московской области среди ветеранов 55+, в котором команда «Вымпел» уступила «Химику» из Воскресенска со счетом 6:7, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В напряженной борьбе победу одержал «Химик» из Воскресенска, завершив встречу со счетом 7:6. Турнир проводится восьмой год подряд и длится с сентября по март. В этом сезоне в соревнованиях участвуют шесть команд из городов Подмосковья: Жуковский, Воскресенск, Лыткарино, Зарайск, Коломна и Луховицы.

Два предыдущих года команда «Вымпел» становилась чемпионом Московской области Юго-Восточного округа среди ветеранов 50+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.