В Жуковском прошли соревнования по гимнастике «Жуковчанка»

22 и 23 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» состоялись соревнования «Жуковчанка» по художественной и эстетической гимнастике на призы главы городского округа Жуковский, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир «Жуковчанка» проводится в пятый раз. Спортсмены приехали из разных городов страны, среди них Щелково, Раменское, Чехов, Электросталь, Реутов, Лобня, Мытищи и Пенза. Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд и 100 гимнасток выступили индивидуально.

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак вручил победителям награды и поблагодарил организаторов за проведение мероприятия.

«Отдельные слова благодарности — тренерам, которые вкладывают душу в физическое развитие каждого ребенка», — добавил Андроник Пак.

Отметим, что все тренеры спортивной школы «Метеор» по художественной гимнастике в годы спортивной карьеры являлись членами сборных СССР и России. В их числе — заслуженный тренер РСФСР по художественной гимнастике Зитта Букова, организовавшая этот турнир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.