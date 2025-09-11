В Жуковском любители настольного тенниса смогут заниматься спортом в вечерние часы

В ходе выездного приема граждан к главе городского округа Жуковский Андронику Паку обратился житель города, председатель клуба «Развитие настольного тенниса в Жуковском» кандидат технических наук Александр Викторович Тепляшин с инициативой об установке освещения у теннисных столов, расположенных в парке, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работы по монтажу освещения выполнены. Теперь любители настольного тенниса смогут заниматься спортом не только в дневное время, но и смогут играть в вечерние время суток», — отметил глава городского округа Жуковский Андроник Пак

Александр Викторович Тепляшин активно участвует в жизни города, регулярно организует теннисные турниры и способствует популяризации спорта среди молодежи.

«Благодарю Александра Викторовича за активную жизненную позицию», — сказал глава города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.