В Зарайске 20 июня пройдет забег «Зарайский Бизон» с собаками

Экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» пройдет 20 июня в муниципальном округе Зарайск. Участники выступят в формате «1+1» — человек и собака, регистрация на парный старт уже открыта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Восьмой экстремальный исторический забег «Зарайский Бизон» объединит спорт, экстрим и активный отдых. Участникам предстоит преодолеть трассу по пересеченной местности: древние холмы, два брода через реку Осетр и участок у стен Зарайского кремля.

Формат соревнований предусматривает участие пар «1+1». К старту допускаются мужчины и женщины старше 18 лет с собаками любых пород от 12 месяцев. Обязательное условие — наличие у животного ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства. Во время гонки запрещены намордники. Разрешена только шлейка со специальным потягом длиной не менее двух метров для каникросса, при этом собака должна быть пристегнута к поясу хозяина на всем протяжении дистанции.

Трасса длиной более двух километров включает 15 искусственных препятствий и два водных брода. Организаторы также подготовили развлекательную программу в стартовом городке с конкурсами и призами в номинациях «Лучшая команда собаке» и «Минута славы».

В министерстве отметили, что забег проводится с 2019 года в рамках федеральной программы «Спорт России» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Мероприятие ежегодно собирает сотни участников из регионов Центрального федерального округа. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по Зарайскому кремлю — памятнику архитектуры федерального значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

