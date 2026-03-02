В Волоколамском округе прошел турнир по грепплингу

Межрегиональный турнир по грепплингу состоялся 1 марта в центре «Спецвзвод» в Волоколамском округе. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Московской и Тверской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир приурочили к 190-летию со дня рождения святителя Николая Японского. Площадкой для состязаний стал Центр подготовки и патриотического воспитания «Спецвзвод». Честь Волоколамского округа защищали воспитанники одноименного спортивного клуба.

Грепплинг — современный вид спортивного единоборства, который объединяет техники различных борцовских дисциплин и допускает использование болевых и удушающих приемов с минимальными ограничениями. Всего на ковер вышли около 100 атлетов из Подмосковья и Тверской области.

С приветственным словом к участникам обратились благочинный церквей Волоколамского округа протоиерей Герман Григорьев, депутат окружного совета депутатов Светлана Маменко, лидер общественного движения «ВключиВолоколамск» Федор Степанов и координатор межрегиональной общественной организации «Спецвзвод» в Волоколамске Антон Ермишин. Они подчеркнули значение сочетания физической подготовки, духовной стойкости и патриотического воспитания.

Соревнования прошли в два блока. По итогам каждого состоялась церемония награждения, победителям и призерам вручили медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.