В Верее прошел семейный лыжный праздник «Молодежный спринт»

14 февраля в Верее состоялись семейные лыжные соревнования «Молодежный спринт», в которых приняли участие 67 человек в возрасте от 6 до 69 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Верее 14 февраля прошли семейные соревнования «Молодежный спринт» на лыжной трассе. Мероприятие организовали при поддержке городских округов Молодежный и Наро-Фоминский.

В соревнованиях приняли участие 67 человек, самому младшему участнику было шесть лет, а самому старшему — 69. Участники соревновались в двух этапах: прологе и финале. Для детей до 10 лет дистанция составила 750 метров, для более старших — 1 450 метров. Каждый стремился войти в пятерку сильнейших своей возрастной категории и побороться за победу в финале.

Особую атмосферу празднику придала семейная поддержка: родители вместе с детьми выходили на лыжню, а бабушки и дедушки активно болели за своих внуков. После соревнований всех участников ждали горячий чай и угощения. Организаторы отметили, что мероприятие стало настоящим подарком для спортсменов и зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.