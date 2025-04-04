В Центральном парке Люберец 5 апреля пройдет традиционный забег

Легкоатлетический забег пройдет в Центральном парке городского округа Люберцы 5 апреля. В первую субботу апреля привычную трассу участники преодолеют в противоположном направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча всех желающих — в 8.40 около часов у входа в парк. После забега участников старта ждет традиционный горячий чай.

В минувшую субботу, 29 марта, в утреннем забеге приняли участие 49 бегунов и 17 волонтеров.

Самыми быстрыми на прошлой неделе стали: Дмитрий Горелышев (00:18:55) и Татьяна Розум (00:25:14).

Личными рекордами отметились пять атлетов. По одному участнику пополнили клубы «100 финишей» и «25 волонтерств». Один спортсмен, по итогам забега, вступил сразу в два клуба: «100 финишей» и «100 волонтерств».

Следующий субботний забег пройдет в День космонавтики, 12 апреля. В этот день на трассе будут присутствовать лицензированные пейсеры-космонавты: они помогут установить личные рекорды, выведя на желаемый результат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.